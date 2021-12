Além do Horizonte: William não deixa Lili falar com André

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, André comenta com Olívia que Lili marcou um encontro com ele. Matias tenta convencer Celina a desistir de procurar pistas nos limites da floresta. Rafa, Lili e William dão continuidade ao treinamento. LC pergunta para Líder Jorge sobre o desempenho de Lili.

Tereza coloca Paulinha para trabalhar no centro infantil da Comunidade e ela finge gostar de sua nova função. Marlon fica nervoso com Angelique. Lili comenta com William que vai procurar a polícia, e ele a repreende. Inês tenta seguir o vídeo de Heloísa para fazer um jantar para Thomaz. William segue Lili e não permite que ela fale com André.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 5? Então assista aqui aos vídeos.

adblock ativo