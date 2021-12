Além do Horizonte: William leva GPS na viagem com o grupo

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 17, William se irrita com Lili. Keila ataca Fátima e Vó Tita defende a neta. Rafa conta para Júlia que não é namorado de Lili e acaba discutindo com a irmã. Tereza e Angelique observam o entusiasmo de Joana. Paulinha discute com Marlon. Lili procura William no apartamento de Guto. Marcelo fala para Priscila que tentará conquistar a ex-namorada. William se reconcilia com Sandra. Lili incentiva Heloísa a ficar com Thomaz. André marca um encontro com Thomaz.

Rafa se despede de Flávio. William promete para Sandra que voltará para casa com Marlon. Lili se despede de Heloísa. Tereza vai ao alojamento de Zélia e Vitória se esconde. Kléber pergunta a Nilson quem ele levou para além dos limites da mata. Tereza fica tensa com a ida de Lili para a comunidade. Thomaz reage quando André fala que voltou a investigar o sumiço de LC. Heloísa encontra o bilhete deixado por Lili e liga para Thomaz.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 16? Então assista aos vídeos.

