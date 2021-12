Além do Horizonte: William e Lili discutem por causa de LC

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 14, William se aproxima de Marlon e Lili e André fica só observando. Priscila descobre que está grávida e fica assustada. Marlon, Lili, William e Celina se reencontram e todos vão para Comunidade. Marlon percebe que Lili está sem o pingente e fica chateado. Marlon garante a todos que a está tudo bem na Comunidade mas William desconfia de LC. Inês expulsa Álvaro de casa. Fernanda quase se declara a Thomaz. Matias reaparece e diz a Fátima que buscará Belinha à noite. William e Lili discutem por causa de LC. Seguranças avisam a LC que William, Celina, Marlon, Lili e Guto estão na Comunidade. Marlon conta a Lili que a fórmula estava no pingente. LC decide convidar todos para um café da manhã.

William, Celina e Guto decidem ir embora da Comunidade e são capturados pelos seguranças de LC. Nilson decide ser empresário de Rita e Selma. LC fica sabendo que a fórmula estava no pingente e diz que mandará buscar o colar na aldeia dos índios. Pri fala sobre crianças com Marcelo. William reencontra Tereza e discutem. Tereza manda Angelique colocar William, Celina e Guto na máquina da felicidade. Kleber leva uma nova professora para a escola. Nilson organiza a fila de fãs de Rita e Selma. Heloisa diz a Pri que ela precisa contar para Marcelo que está grávida. Marlon fica emocionado quando entra no alojamento com Lili. Tereza decide que Celina será a primeira a entrar na máquina.



Perdeu o capítulo de quinta-feira, 13? Então assista aos vídeos.

