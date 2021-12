Além do Horizonte: William é desmascarado por Tereza

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 13, Marlon não conta para Tereza sobre William. André convence Nilson a levá-lo até os limites da floresta. Celina conta para Kléber sobre sua conversa com o suposto turista. Thomaz tenta se explicar para Heloísa, mas acaba expulso de sua casa. William desiste de deixar a Comunidade. André enfrenta Kléber. O investigador despista Edu e um capanga, e segue com Nilson e Celina para além dos limites da mata.

Marcelo ajuda Thomaz a encontrar uma solução para seu problema com Heloísa. Kléber procura Nilson em casa. Inês tenta descobrir com Marcelo o que Thomaz queria com ele. Celina e André encontram o galpão de Kléber e fogem do vilão pela mata. Assis leva William, Lili e Rafa para falar com Tereza. Priscila se despede de Heloísa e Flávio no aeroporto. Tereza tem um choque ao ver William e questiona o sobrinho sobre sua ida à Comunidade.

