Além do Horizonte: William é convidado a voltar ao Grupo

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 14, William manipula Sandra para que minta a André sobre o desaparecimento de Tereza. LC defende Paulinha, e Tereza se irrita. Lili almoça com Heloísa. Marcelo conta para Álvaro que foi atacado na estrada. Kléber comenta com Matias que uma de suas armadilhas foi remexida.

Tereza conta para LC que houve uma falha na segurança do centro de comunicações. Angelique intima Marlon a jantar com ela. William recebe a notícia de que foi escolhido pelo Grupo. Priscila ouve Álvaro falar mal de Marcelo para Thomaz e fica furiosa.

Líder Jorge anuncia a Rafa, Lili e Berenice que William fará a grande jornada com eles. Thomaz reclama de Marcelo para Inês. Guto e Jéssica parabenizam William. Flávio pede para Júlia ser menos controladora quando encontrar com Rafa e Lili na festa. Sandra discute com William.

Guto prepara um GPS para o amigo levar na jornada. Marlon sai para o encontro com Angelique e discute com Paulinha. Paulinha questiona Zélia sobre sua ida ao centro de comunicações. Sandra decide ligar para André.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 14? Então assista aos vídeos.

