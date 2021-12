Além do Horizonte: William e Celina se beijam

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 3, Lili apresenta Heloísa para Angelique, que é forçada a cumprimentá-la. André impede o motoboy de perseguir o carro de Oscar. Heloísa gosta de conhecer Marlon. Heloísa e Thomaz tentam convencer Lili a contar o que sabe sobre a Comunidade. Flávio se encontra com Rafa. André leva William, Celina, Nilson e Sandra para seu apartamento e surpreende Júlia. LC se enfurece com Kléber e o manda de volta para Tapiré. Thomaz pede para Marlon cuidar de Lili.

Keila resolve organizar um concurso para Miss Tapiré. Álvaro troca mensagens com Inês. Priscila comenta que Inês pode estar namorando, e Marcelo fica incomodado. Hermes e Tereza tentam se enturmar na prisão. William cuida de Celina. Olívia se declara para André e o beija no momento em que Júlia entra na delegacia. Álvaro convence Inês a levá-lo para sua casa. Rafa dispensa Paulinha. Heloísa se encontra com LC. William e Celina se beijam.

Perdeu o capítulo de sábado, 1º? Então assista aos vídeos.

