Além do Horizonte: William decide entregar a fórmula para LC

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, William decide entregar a fórmula para LC. Hermes e Tereza avisam que acompanharão William.

Fátima pede para Rafa ir com ela até o advogado que está com o dossiê de Kleber. Júlia conta para Flávio sobre o telefonema do irmão. Líder Jorge resolve o problema do cliente e recebe elogios de Fernanda.

Lili descobre que William, Celina, André e Guto foram capturados e tenta convencer LC de sua felicidade com a situação. Thomaz decide deixar Líder Jorge trabalhar no escritório.

Hermes e Tereza observam o segurança da Comunidade se preparar para dormir. Lili enfrenta Celina na frente de LC e pede que o pai coloque os cúmplices de William na máquina.

Lili visita Marlon. Rafa sugere que Fátima entregue o dossiê sobre Kleber para André e William. Priscila percebe a intenção de Heloísa ao vê-la arrumada para ir ao escritório de Thomaz.

Lili finge espanto quando LC conta que Hermes e Tereza estão na Comunidade. Hermes entra na lama para pegar o pingente, e Tereza se desespera ao vê-lo afundar.

