Além do Horizonte: Vitória é colocada na máquina

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 30, Celina percebe o olhar de LC para William. LC manda o livreiro seguir William. Vitória é colocada na máquina da felicidade. William reconhece o livreiro em suas fotos. LC consegue a transferência de Hermes e Tereza para uma penitenciária.

William, Celina, Guto e Jéssica chegam ao local onde ficava a livraria. Lili encontra Vitória na Comunidade e estranha seu comportamento. Marlon fica confuso sobre seus sentimentos por Lili. Marcelo grava uma confissão de Rose. Kléber chega ao Rio de Janeiro, e LC lhe entrega o endereço de William.

Marcelo reata com Priscila. Thomaz se surpreende ao ver Lili no lugar de LC. Kléber vê Celina e Nilson com William. Thomaz sugere que Lili autorize sua ida com Heloísa à Comunidade.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 20? Então assista aos vídeos.

adblock ativo