'Além do Horizonte vai tocar por falar também de família'

Em seu quinto trabalho na TV, todos na Globo, Juliana Paiva encara, aos 20 anos, o primeiro papel de protagonista de sua carreira em Além do Horizonte, nova novela das 19 horas. Depois de duas personagens de destaque, a Val da novela Ti-ti-ti (2010) e a Fatinha de Malhação (2012), Juliana se diz preparada para viver a forte e destemida Lili, que vê sua vida mudar após descobrir a possibilidade de o pai, Luís Carlos (Antonio Calloni), estar vivo. Nesta entrevista, Juliana fala do prazer que é trabalhar com Thiago Rodrigues. Empolgada com o novo papel, ela garante que o folhetim está lhe proporcionando, literalmente, pensar em novos horizontes.

Você está sentindo o peso de viver uma das personagens principais da trama?

Ela é bem diferente dos meus outros trabalhos, mas não vejo como um peso. O volume de cenas é que está bem maior. A Lili é uma menina mimada, criada na Zona Sul do Rio de Janeiro, e sempre teve tudo na vida. O pai desapareceu e, em função do tempo decorrido, é dado como morto. Quando o testamento dele é aberto, Lili tem acesso a uma carta deixada por ele. O teor desse manuscrito é para que ela vá em busca da felicidade. A partir desse momento, a personagem muda o perfil, dá uma reviravolta na trama. Ela vai atrás de pistas e descobre que existe um lugar para o qual as pessoas foram em busca de felicidade.

William, Rafa e Lili vão formar um triângulo amoroso?

São relações diferentes que vão se encontrar no decorrer da novela. O flerte com o personagem do Thiago é uma coisa mais quente. É bem diferente da relação dela com o Vinícius. A Lili e o William brigam como cão e gato. Eles têm esse frisson gostoso. Já com o Rafa é uma coisa mais tranquila. Eles se identificam de cara. Pode ser que role, sim.

Na novela, há um lugar chamado Grupo. O que ele é exatamente?

Eu também não sei e ainda estou nessa busca (risos). O que sei é que há um grupo de pessoas que não estão completamente realizadas com a própria vida e que vão buscar a felicidade em outro lugar. Esse local é próximo da Amazônia e, por isso, alguns atores gravaram lá.

Você não gravou ainda na Amazônia, mas viajou para Casimiro de Abreu (RJ) e rodou algumas cenas da novela lá. Como foi a viagem?

Tive 20 dias de férias entre o fim da minha participação em Malhação até o começo dos trabalhos com Além do Horizonte. Então, curti com os atores a viagem. Casimiro de Abreu é uma gracinha.

Além do Horizonte vai enfatizar a procura da felicidade, um enredo diferente. Você acredita que as pessoas irão "comprar" com facilidade essa ideia da trama?

Espero que sim e que a novela dê muito certo (risos). É um trabalho feito com muito carinho e estou feliz, motivada, porque a trama vai tocar todo mundo por falar também de família. Quem nunca perdeu um pai ou tem o medo de perder um dia? Acho que a Lili vai entrar mais nesse lance de coração.

Até que ponto Além do Horizonte fez você refletir sobre suas questões pessoais?

A gente começa a levantar questões do tipo: será que estou fazendo as coisas certas na vida? Com certeza, a novela é um novo horizonte que está se abrindo para mim.

