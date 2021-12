Além do Horizonte: Thomaz se une a André para acabar com LC

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 28, Heloísa, Thomaz e Flávio visitam Tereza na cadeia. Edu avisa a Kléber que Matias foi visto próximo a Tapiré. LC se surpreende quando Marlon pergunta por Zélia e inventa uma desculpa para o rapaz. Tereza e Hermes pensam em se vingar de LC. Flávio se incomoda com a gratidão de Heloísa por Thomaz.

Álvaro pede dinheiro a Inês. Marcelo tenta se reconciliar com Priscila. Marlon fica lisonjeado com o elogio que recebe de Lili. Thomaz conta para André sobre seu envolvimento com LC. Vitória pede para Marlon e Lili ajudá-la a deixar a Comunidade. Kléber encontra Matias.

Perdeu o capítulo de segunda, 27?

