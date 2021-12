Além do Horizonte: Thomaz se afasta de Heloísa

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, William chega no último minuto. Vó Tita briga com as três netas e obriga Fátima a voltar para casa. Thomaz manda Heloísa embora de seu escritório. Inês humilha Marcelo.

Líder Jorge anuncia o nome dos vencedores do último desafio. William se decepciona por não ter sido escolhido.

Lili fica abalada com a decisão de Líder Jorge.Vitória avisa a Paulinha para manter Zélia afastada. Thomaz conversa com LC. Lili diz que acha injusto eliminação de William e o beija.

LC teme o reencontro com a filha, e Tereza tenta tranquilizá-lo. Matias e Celina ficam juntos. William conta para Sandra que foi eliminado do Grupo. Rafa convida Flávio e Júlia para ir a uma festa. Paulinha provoca Marlon. Keila pede para Vó Tita fazer um remédio para Kléber.

Lili assiste à gravação do programa de Heloísa e se emociona. Marcelo discute com Thomaz, e Álvaro aproveita para manipular o amigo. Paulinha percebe o temor que Zélia tem de Tereza. Marcelo segue Lili.

