Além do Horizonte: Rita e Selma brigam com Fátima

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 10, Matias e Celina se afastam ao ouvir a voz de Kléber. Heloísa tenta descobrir com Priscila por que Lili procurou André. Celina tenta convencer Keila de que Kléber não tem uma amante. Marlon fica constrangido com as indiretas de Angelique. Celina avisa a seus alunos que vai inscrevê-los em um concurso de Matemática. Nilson demonstra sua decepção com Klaus. Vó Tita exige que Selma e Rita se desculpem com Fátima. William decide ajudar Lili. William convence Lili a enfrentar seus medos.

Sandra tenta descobrir alguma informação sobre as encomendas de William. Tereza se incomoda com o entusiasmo de LC em relação a Paulinha. Sandra pede para Osvaldo tentar descobrir algo sobre o trabalho de William. Rita e Selma brigam com Fátima por causa de João e José. Kléber não deixa Keila se aproximar dele. Rafa é o primeiro a completar a prova. Berenice e Lili também chegam a linha final dentro do prazo.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 9? Então assista aos vídeos.

adblock ativo