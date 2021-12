Além do Horizonte: Rafa vê a mensagem deixada por Paulinha

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 5, Lili mostra a William a carta escrita por seu pai e ele faz uma associação com o sumiço de Tereza e Marlon. Júlia critica Rafa por sofrer por causa de Paulinha. William leva o computador de Marlon para Guto tentar recuperar os dados que foram apagados.



Marcelo convence Lili a acompanhá-lo em um passeio pela floresta. Heloísa conversa com a filha sobre sua vida com Luís Carlos. Nilson vê luzes pela floresta e fica apavorado. Guto recupera os dados do computador de Marlon. Sandra descobre que o irmão de William pegou todo o seu dinheiro.



Marlon e Paulinha seguem em um barco até um hidroavião. William pede para Guto conseguir o telefone de Lili. Rafa vê a mensagem deixada por Paulinha. Lili fala de William para Priscila. Rafa vai à livraria indicada por Paulinha em sua mensagem.



Lili deixa a carteira, onde está a carta deixada pelo seu pai, cair na água, e ao pular para resgatá-la, é arrastada pela correnteza. Rafa afirma ao vendedor da livraria que deseja ser feliz.

