Além do Horizonte: Rafa decide ir embora com Marlon

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 20, LC finge aceitar a decisão de Marlon. Guto repreende William por entristecer Celina. LC não consegue convencer Lili a pedir para Marlon ficar na Comunidade. Marcelo estranha o bom humor de Fernanda, e Thomaz tenta desviar a atenção do filho.

Heloísa conversa com Priscila sobre a gravidez. Hermes e LC decidem esperar William voltar para a Comunidade. Marlon afirma a Lili que vai embora. Fernanda comenta com Marcelo que acredita que Álvaro esteja sentindo falta de Inês. Nilson aceita a proposta para lançar um perfume de Selma e Rita.

LC manda Assis capturar William. Angelique e Breno consertam a máquina. Fátima faz Kléber ser mais gentil com Keila. Paulinha implica com Lili. Rafa admite que pensa em Fátima. Álvaro pensa em Inês. Marcelo gosta de saber do romance entre Fernanda e Thomaz. Cacá rouba um beijo de Rita.

Fátima comenta com Vó Tita as mudanças de Kléber. Rafa decide ir embora com Marlon. Inês e Álvaro se reencontram. Marlon questiona LC sobre Angelique e Joana.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 19? Então assista aos vídeos.

adblock ativo