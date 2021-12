Além do Horizonte: Priscila termina o namoro com Marcelo

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Heloísa e Flávio se surpreendem com o relato de Thomaz sobre o encontro com Lili e sua visita à Comunidade. Líder Jorge fotografa Tereza e Hermes sendo presos. Paulinha não consegue se reaproximar de Marlon. LC tenta convencer Lili a acreditar em sua máquina da felicidade.

Celina pede dinheiro emprestado a Fátima. Priscila flagra Marcelo com Rose e Amanda no escritório e termina o namoro. Thomaz lê a notícia da prisão de Hermes e Tereza e fica espantado. LC convoca Líder Jorge, Marlon e Lili para fazerem parte da cúpula da Comunidade. William chega em casa com Celina e Nilson, e Sandra se surpreende.

