Além do Horizonte: Paulinha não gosta da nova função de babá

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 7, William mostra para Lili que ela foi seguida pelo motoboy e a beija para disfarçar. André espera apreensivo por Lili. Heloísa se preocupa ao ver Lili sair de casa para o treinamento. Fernanda tenta conversar com Thomaz, e Álvaro é irônico com ela. Osvaldo se desespera ao ver que Sandra customizou a camisa que ele lhe deu de presente.

Keila fala para Celina que foi atacada na noite do blecaute. Kléber presta atenção à conversa que Fátima tem com Vó Tita sobre Celina. Paulinha faz perguntas sobre Tereza para Valéria. André procura Heloísa para falar sobre Lili.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 6? Então assista aos vídeos.

