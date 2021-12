Além do Horizonte: Matias se declara para Celina

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 9, Heloísa fica aflita com a visita de André. Edu humilha Klaus, e Celina ajuda Nilson a cuidar dele. Assis avisa aos eleitos que a última prova será decisiva. Sandra atende o celular de William e fica curiosa para saber em que ele trabalha. Celina repreende Klaus. Lili mente para André, que finge acreditar em sua história. Álvaro se incomoda com a atenção que Priscila dispensa a Marcelo. Heloísa pede para Thomaz ir a sua casa, e Inês fica furiosa. Tereza conversa com Marlon sobre Paulinha.

Vó Tita não conta para Fátima por que Kléber obedeceu a suas ordens. Rafa se encontra com Júlia. Álvaro discute com Priscila por causa de Marcelo. Edu sente medo de Kléber. Sandra esconde o celular de William. Zélia guarda comida em sua bolsa. Marlon tenta disfarçar seu incômodo com LC. Celina acredita que pode conseguir respostas com Matias sobre as noites de blecaute. Matias surpreende Celina, e os dois se beijam. William, Lili e Rafa iniciam a prova final.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

