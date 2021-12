Além do Horizonte: Marlon volta ao normal após beijo em Lili

Em Além do Horizonte, no Capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 31, LC se anima com o plano de Angelique para forçar Lili a trair William. Inês se encanta com Jorge. Nilson, Selma e Rita se despedem de Jéssica, Sandra e Osvaldo. Lili descobre que a missão de levar William até a Comunidade é um teste imposto por LC e Angelique. Álvaro fica irritado com o estado que Inês sai da conversa que teve com Jorge. Kleber conta a verdade para Fátima sobre a morte de Ana Rosa. Priscila tenta acalmar Marcelo antes do seminário. Rafa consola Fátima.

Heloísa chega para o seminário e fica incomodada com os elogios que Thomaz faz para Fernanda. Depois de conversar com Marlon, Lili toma uma decisão e procura LC. Inês fica encantada com o desempenho de Jorge durante o seminário. Heloísa tenta disfarçar o ciúme de Thomaz. Angelique não acredita na mudança de Lili. Fátima entrega para William o dossiê de Kleber e Ana Rosa. Heloísa vê Thomaz e Fernanda se beijando. Fernanda pede para namorar Thomaz. Marlon recobra a consciência depois de beijar Lili.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

