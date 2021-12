Além do Horizonte: Marlon se declara para Lili

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 5, Tereza mente para William sobre o estado de Lili. Heloísa se afasta de Thomaz. William se desespera com a possibilidade de Lili ter entrado na máquina da felicidade. Júlia se emociona quando Flávio volta para casa. LC reclama da demora de Marlon nas pesquisas. Marlon observa Lili. Marcelo flagra Álvaro e Inês juntos. Fátima sonha com Rafa. Tereza consegue regalias na prisão e provoca irritação nas presas.

Hermes agradece a Bigode pela proteção a Tereza. Álvaro conversa com Thomaz e Marcelo sobre seu envolvimento com Inês. Marlon anima Lili para ir a um luau na Comunidade. André conta para William o que descobriu sobre Lili e Marlon. Bigode entrega a Hermes o número de sua conta bancária. Flávio e Heloísa se beijam. Thomaz sofre por Heloísa. Celina conforta William, e os dois acabam ficando juntos. Marlon beija Lili.

