Além do Horizonte: Marlon questiona LC sobre corpo do irmão

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Marlon encontra um monte de pedra dentro da cova e se desespera. Inês pensa em se vingar de Heloísa durante a premiação. Selma tropeça durante seu desfile. Marlon questiona LC sobre o que encontrou na cova de seu irmão. Selma se enfurece ao ver Romildo vibrando por Fátima.

Kleber entrega para Keila seu vestido do desfile, e todos a admiram. Fátima e Keila são as finalistas do concurso de Miss Tapiré. William e Celina se beijam. Keila pensa no próximo evento de Tapiré, e Kleber se irrita. Kleber e seus capangas interceptam Celina e seu grupo.

