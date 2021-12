Além do Horizonte: Marlon passa a noite com Angelique

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 16, William não deixa Sandra falar com André e acaba brigando com a tia. Zélia faz indiretas sobre Marlon a Paulinha para acabar com seu questionamento a respeito do centro de comunicações. Marlon passa a noite com Angelique. William pede para Lili ir à casa de Guto. Olívia discute com André. LC se desentende com Tereza. Guto atrapalha o romance entre Lili e William. Kléber repreende Edu por tentar se aproximar de Klaus. Matias se preocupa com Celina. Zélia e Vitória pensam em fugir da Comunidade. Nilson conta para Celina e Fátima que Klaus o achou em um barco.

Paulinha descobre que Marlon não dormiu no alojamento. Lili procura Thomaz para falar sobre Heloísa. Hermes e Assis falam de Kléber para Líder Jorge. Priscila desiste de sair com Álvaro por causa de Lili. Heloísa decide fazer um jantar para a filha. Keila interroga Selma sobre as atitudes de Kléber e acaba desconfiando de Fátima. Lili apresenta Priscila para Júlia e Flávio. William se surpreende ao ver o pai e a irmã de Rafa na festa. Angelique e Tereza visitam Joana. Júlia repreende Lili por beijar William.

Perdeu o capítulo de sábado, 15? Então assista aos vídeos.

adblock ativo