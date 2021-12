Além do Horizonte: Marlon liberta a tropa do bem

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 2, Lili explica a William o plano de LC. Marlon coloca em prática o plano para a fuga de Celina, André e Guto. Os seguranças percebem a fuga dos prisioneiros antes do previsto, e Marlon fica preocupado. Fátima mostra o dossiê para Lili. Lili reencontra Selma e Rita. Assis toma a frente das investigações sobre a fuga dos prisioneiros. William percebe a alegria de Lili ao receber de volta o pingente de Marlon. Priscila não acredita nos sentimentos que Heloísa diz ter por Flávio.

William decide colocar uma fórmula falsa dentro do pingente, e Lili fica apreensiva. Marcelo se mostra cético na reunião com o especialista em fertilidade. Inês se insinua para Jorge. Nilson combina com José e João para fingirem ser fãs de Selma e Rita. Lili fica sem graça com os comentários de William. Lili e William fingem na frente dos seguranças. Cacá filma Rita no posto telefônico. Lili entra com William na sala de reuniões e surpreende LC. Flávio pede Heloísa em casamento. Angelique pega a fórmula do pingente.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

