Além do Horizonte: Marlon e Rafa abrem a cova de William

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 6, Lili se afasta de Marlon. William, Celina e Nilson exigem acompanhar André e Oscar a Tapiré. Flávio conta para Júlia que beijou Heloísa. Heloísa é indicada a um prêmio. Thomaz e Flávio levam flores para Heloísa. Inês decide fazer um jantar em família para ela, Álvaro, Marcelo e Priscila. Hermes avisa a Tereza que está organizando a fuga dos dois.

Fátima se emociona com o vestido que ganha de vó Tita. Marlon combina de ir com Rafa ao suposto túmulo de William para pegar a lupa que esqueceu na mata. Heloísa convida Flávio para ir com ela à premiação. Inês e Priscila se desentendem durante o jantar em família. Começa o desfile em Tapiré. Marlon se surpreende com o que encontra no suposto túmulo de William.

