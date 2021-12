Além do Horizonte: Marlon e Lili fogem da Comunidade

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Marlon e Lili conseguem fugir de Kleber. Hermes se convence do estado de LC, que é levado para a sala de recuperação. Vitória tem uma crise ao falar com Marlon e Lili. Heloísa fica com ciúmes de Thomaz.

Rita e Selma chegam ao evento, e a segunda se encanta com o palco. William e sua equipe se aproximam da Comunidade. LC não consegue fugir e Angelique fica contrariada. Paulinha avisa a Kleber da presença de Marlon e Lili em seu alojamento.

Selma é expulsa do palco ao começar a cantar. Heloísa evita se aproximar de Thomaz. Rita e Selma são presas. Heloísa e Thomaz se beijam. Marlon e Lili fogem da Comunidade.

Úrsula fala para Rafa não fazer nada para chamar a atenção da cúpula. Kleber segue Marlon e Lili na mata. Keila e Fátima ficam decepcionadas por não conseguirem nenhuma pista com Lurdes.

LC convence Hermes e Tereza de que está sob o efeito da máquina. Guto come frutinhas de uma vegetação rasteira na mata. Heloísa se arrepende de ter passado a noite com Thomaz. LC fala para Angelique que precisa continuar fingindo para Hermes e Tereza.

Guto sente-se mal e William se desespera. Líder Jorge se surpreende ao ver Hermes e Tereza ao lado e LC.

Perdeu o capítulo de terça, 25? Então assista aos vídeos.

