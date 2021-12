Além do Horizonte: Marlon diz que deixará a Comunidade

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 12, Kléber fica sensibilizado com o pedido de Fátima. William consegue pegar o pingente da mão de um dos seguranças da Comunidade, mas André não deixa que o rapaz destrua a fórmula. Kléber decide libertar Matias. William pensa em Lili.

Nilson organiza um evento para Selma e Rita, filmado por Cacá. Thomaz decide ficar com Fernanda. Inês não gosta de saber que será avó. LC, Angelique, Hermes e Tereza esperam ansiosos a chegada da fórmula à Comunidade. William e André resolvem voltar para a Comunidade.

Thomaz se preocupa com seu envolvimento com Fernanda. William tem uma conversa séria com Celina sobre Lili. Hermes sugere terminar com o acordo entre ele e LC. Matias começa a trabalhar na hospedaria de João e José. Marcelo se preocupa com Inês.

LC pede para Lili e Marlon falarem com William sobre a fórmula. William sofre por causa de Celina. Marlon avisa a LC que não falará com o irmão sobre a fórmula e diz que deixará a Comunidade.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13? Então assista aos vídeos.

