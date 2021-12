Além do Horizonte: Marlon descobre que joana está viva

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, André ouve a ligação de Heloísa e decide acompanhar Thomaz em seu encontro. Os eleitos entregam seus celulares para Assis. William percebe a tensão de Berenice. Marcelo tem uma crise ao saber do sumiço de Lili. Keila se desculpa com Fátima. André se apresenta para Priscila. Rafa e Lili se animam com a ida de Hermes à viagem. Júlia tenta se desculpar com Rafa. Inês chega à casa de Heloísa e Thomaz se enfurece. Vitória conta para Zélia que abandonou sua mãe. Osvaldo consola Sandra. Olívia gosta de ver o entusiasmo de André com o caso de Lili.

Vó Tita exige que Kléber mantenha Keila longe de sua neta. Matias encontra o brinco de Celina que está com Kléber e tenta jogá-lo no rio. Nilson conta para Celina que Kléber já sabe que alguém esteve fora dos limites da cidade. Thomaz e Priscila cuidam de Heloísa. Guto observa o GPS que colocou na mochila de William. Berenice se abraça à foto de Vitória. Paulinha presta atenção a uma palestra de LC. Marlon segue Angelique sem ser notado. Kléber vê o brinco de Celina com Rita e fica furioso. Hermes manda Assis revistar as mochilas dos eleitos. Marlon vê Joana. Paulinha beija LC, e Zélia observa os dois.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 17? Então assista aos vídeos.

