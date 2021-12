Além do Horizonte: Lili termina noivado com Marcelo

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 20, Marlon e Paulinha ficam encantados com LC. Lili fica confusa com as palavras de Líder Jorge. William tenta falar com Lili, mas estranha seu comportamento. Marlon questiona LC sobre Tereza, e Paulinha o repreende. William desconfia de Rafa.



Heloísa conversa com Marcelo sobre Lili. Guto entrega a William seus documentos falsos. Assis leva Marlon e Paulinha para conhecerem a Comunidade.

Kléber manda Matias investigar Edu. Olívia concorda que André procure Lili. Edu ameaça Rita ao perceber ela ouvindo sua conversa telefônica. Lili termina seu noivado. Flávio tenta animar Júlia para ir à festa de seus amigos do colégio. Marcelo finge estar bem com o rompimento do noivado. Marlon encontra Tereza.



André avisa a Lili que a investigação do sumiço de seu pai pode ser perigosa.

