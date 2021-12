Além do Horizonte: Lili pede ajuda a William

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda, 4, durante a festa de noivado, Lili se assusta ao ver um bicho, e Marcelo implica com a moça. Priscila não concorda com o noivado de Lili. William entrega a um aluno o trabalho que fez para ele. Lili fica noiva de Marcelo. Heloísa fica nervosa diante de Thomaz.



Paulinha reclama das atitudes de Rafa. Marlon fica apreensivo quando William fala que viajará com ele. Heloísa avisa que Lili terá de comparecer ao escritório de Thomaz para abrir uma carta que seu pai lhe deixou. Marlon guarda uma quantia em dinheiro na mochila. Rafa toca como DJ em uma boate, observando a foto de Paulinha.



Um homem que fugia pela floresta é encontrado por seus perseguidores e acaba morto. Lili lê a carta deixada por seu pai e conclui que ele pode estar vivo. Rafa descobre que Paulinha foi embora. William encontra uma mensagem de Marlon e teme não ver mais o irmão. Nilson leva Edu até Tapiré em seu barco.



Celina vai atrás de Nilson ao vê-lo pela cidade. Kleber repreende Edu por tê-lo seguido até Tapiré. Heloísa revela para Lili que seu pai fugiu com uma amante. Rafa sente falta de Paulinha. Marlon e Paulinha desembarcam de um ônibus em uma plantação de cana.



Lili vai à casa de William, que fica intrigado quando a menina menciona o nome de sua tia Tereza.

