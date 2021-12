Além do Horizonte: Lili finalmente reencontra seu pai

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 6, Hermes finge compreender William e Lili. Tereza provoca Heloísa e é ameaçada por Thomaz. Romildo conta para Celina para onde levaram o corpo que foi encontrado no rio. Lili liga para a mãe com a ajuda de Rita. Thomaz se sente culpado ao ver o sofrimento de Heloísa por causa de LC. Júlia sai para jantar com André, Flávio e Olívia. William, Lili e Rafa chegam à Comunidade e são recebidos por LC.

Marlon faz uma grande descoberta no laboratório, e Angelique se impressiona. Paulinha foge ao ver Rafa na Comunidade. Guto conta para André e Júlia o que sabe sobre o Grupo em que William, Lili e Rafa entraram. Celina se surpreende ao perceber que o delegado é cúmplice de Kléber. William se encontra com Marlon. Lili confronta LC.

Perdeu o capítulo de sábado, 4? Então assista aos vídeos.

