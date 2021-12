Além do Horizonte: Lili e William se beijam

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda, 4, Lili se desespera com o atropelamento e presta socorro a William. Priscila afirma a Heloísa que sua amiga está preocupada com o casamento. Lili leva William para casa, ao sair do hospital. Thomaz tenta descobrir o que Lili queria com André.



Priscila apoia Lili. Sandra se preocupa com William. Heloísa descobre que a filha se envolveu em um acidente. Kléber discute com Celina na sala de aula. Marlon conta para Paulinha sobre sua tia Tereza.

Lili não vê um cartão da livraria que Rafa frequenta cair de um dos livros de seu pai. Flávio procura o filho para conversar. Paulinha e Marlon se assustam com os barulhos que ouvem pela mata. Júlia se decepciona com o homem com quem passa a noite.



Marlon, Paulinha e Joana se deparam com uma onça na selva. Fátima chora ao afirmar para Celina que sua mãe levou a "besta" para Tapiré. Paulinha engana Joana e faz a onça correr atrás dela. Lili e William se beijam.



Perdeu o capítulo de segunda-feira, 11? Então assista aos vídeos.

adblock ativo