Além do Horizonte: Lili e William encontram Nilson desmaiado

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 2, Thomaz convence Heloísa de que Tereza é uma cliente comum. LC leva Paulinha para um novo alojamento. Hermes incentiva Tereza a enganar os investidores para conseguir dinheiro. Júlia não gosta de ver André com Olívia e os filhos. Inês decide levar todos os móveis de Thomaz para seu escritório. Sandra sugere que Jéssica ameace se afastar de Guto para que ele cuide de sua saúde. André cobra de Guto uma resposta sobre o pendrive. Edu manda Nilson levá-lo até os limites da mata, e Klaus não gosta. Paulinha pede para trabalhar no laboratório, e LC desconfia.

Vitória combina de levar Marlon até o local onde ela encontrou a planta que lhe deu. Nilson é picado por uma cobra. Líder Jorge avisa a Hermes que o conserto do barco ficou pronto. Klaus se desespera com o sumiço de Nilson, e William e Lili se oferecem para procurá-lo. Álvaro reclama de Priscila para Fernanda. Jéssica sai com Rubinho e deixa Guto enciumado. Marcelo chega à casa de Priscila no momento em que Álvaro tenta reatar com ela. William e Lili encontram Nilson desacordado na floresta.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

