Além do Horizonte: Lili e Tereza se enfrentam

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, William tenta convencer Tereza de que é igual a Marlon. Thomaz pensa em uma forma de encontrar Lili. André conta para Celina o que viu no galpão de Kléber. William orienta Lili para falar com LC sobre ele. Hermes culpa Líder Jorge pelas falhas na segurança do Grupo. Tereza pede que deixem William em observação. Inês reclama de Priscila para Marcelo. André recebe uma ordem para voltar para o Rio de Janeiro. Tereza fala com Marlon sobre seu irmão.

Lili convence LC de que não sabia da verdadeira identidade de William. LC, Tereza e Hermes decidem o destino de William, Paulinha e Líder Jorge. William agradece Marlon por não tê-lo denunciado. Priscila expulsa Inês de sua casa. Inês decide contar para Álvaro sobre o namoro de Priscila e Marcelo. Thomaz tem uma ideia e decide falar com LC. Heloísa e Flávio se aproximam de Tapiré. Lili e Tereza se enfrentam. Thomaz ameaça LC e exige ser levado para a Comunidade para falar com Lili.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 13? Então assista aos vídeos.

adblock ativo