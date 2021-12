Além do Horizonte: Lili é presa por seguranças

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 8, William consegue sair do laboratório sem ser visto e devolve a chave para Lili. Kleber ameaça Matias, que deixa Belinha com Vó Tita e foge de Tapiré. Tereza chantageia Thomaz. Heloísa pensa em falar com André. Kleber encontra Belinha na casa de Vó Tita. William irrita Marlon com insinuações sobre Joana. Kleber oferece uma recompensa para capturar seu capataz. Berenice foge de sua prisão, e Kleber culpa Matias. Celina tenta descobrir o que aconteceu com o namorado.

Sandra implora que André traga William e Marlon de volta para casa. Thomaz teme perder Heloísa. André não deixa Júlia viajar com ele. Priscila avisa Sandra que Heloísa irá procurá-la. William pede para Lili pegar a chave do laboratório novamente. Júlia consegue com Olívia o roteiro de viagem de André. Heloísa confirma suas suspeitas sobre Tereza. Lili é presa por dois seguranças ao tentar entrar no laboratório, e William se desespera.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 7? Então assista aos vídeos.

