Além do Horizonte: Lili desiste do treinamento

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Líder Jorge conversa com os eleitos, e Assis acha graça do medo de Lili. Marcelo aconselha Inês a ser igual a Heloísa para conquistar Thomaz. Celina fica intrigada com a conversa que tem com Matias sobre sua ida a mata, além do limite permitido. Fátima decide sair de casa. Álvaro se irrita com o bom desempenho de Fernanda em uma reunião importante. Fátima pede para ficar na casa de Celina.

Kléber pensa em Celina e não consegue ficar com Keila. Armando tenta acalmar Lili, enquanto Rafa e William voltam para resgatá-la. William sente ciúmes de Rafa com Lili. Júlia pede para Rafa ir até a sua casa. Thomaz se surpreende com o comportamento de Inês. Rafa chega atrasado para a saída da van, e Lili o repreende. Lili desiste do treinamento.

