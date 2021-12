Além do Horizonte: Lili decide procurar pelo pai

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 6, o vendedor da livraria observa Rafa indo embora com vários livros e faz um telefonema. Marcelo tenta salvar Lili. William marca um encontro com Lili. Rafa verifica os livros que comprou e vê novamente o vídeo deixado por Paulinha.



Heloísa se desespera ao saber o que aconteceu com a filha e procura Thomaz. Celina não consegue convencer Nilson a voltar para a escola. William entrega mais um trabalho para uma aluna da faculdade. Lili discute com Heloísa. Celina comenta com Fátima o que Nilson viu na floresta.



A professora da cidade reclama com Kleber sobre suas atitudes com as crianças. Ana Rita finge estar doente para não trabalhar no posto telefônico e os moradores protestam. Um motoboy segue Rafa e avisa quando o rapaz se aproxima da livraria.

William comenta com Lili a coincidência entre o desaparecimento de Tereza, Marlon e Luís Carlos, e ela decide procurá-los.

Perdeu o capítulo que foi ao ar terça, 5? Então assista aos vídeos

adblock ativo