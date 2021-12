Além do Horizonte: Lili decide não fugir com William

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Marlon decide não denunciar William. Thomaz comenta com Fernanda que Inês bloqueou os seus bens. Júlia e André seguem o sinal do GPS de Guto até a casa de Celina. Thomaz avisa a Marcelo e Álvaro que terá que demitir um dos dois. Celina mostra o GPS que William deixou com ela, e Júlia decide revelar a investigação para a professora. Kleber mente sobre Berenice para Hermes.

André surpreende Edu e seu capanga, e Júlia desmaia. Heloísa e Flávio programam a viagem para Tapiré. André tenta tranquilizar Júlia. Kleber avisa a Hermes que não conseguiu assustar o casal de turistas. André coloca Júlia em um barco de volta para o Rio de Janeiro e provoca Kleber ao vê-lo no cais. Vitória avisa a William que Tereza voltará para a comunidade. Hermes reconhece André e avisa a LC sobre a presença do investigador. Lili decide não fugir com William

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

