Além do Horizonte: Lili conta para LC que Tereza o trai

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 22, Heloísa sente fortes dores no pé, e Celina se preocupa. Tereza pensa em colocar Lili na máquina da felicidade. Kara'twa dá dicas para William fugir de Kléber na mata.

Tereza pede para Marlon observar Lili. William se despede de Kara'twa e segue o caminho com Hotxua. Álvaro acerta com duas amigas um plano para separar Marcelo de Priscila. Edu e dois capangas levam Heloísa e Flávio para um barco.

Hotxua se despede de William e indica o caminho para Tapiré. Kléber fica animado ao saber que vai sair para caçar como a Besta. Lili conta para LC que Tereza e Hermes são amantes.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 21? Então assista aos vídeos.

adblock ativo