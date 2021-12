Além do Horizonte: Lili ameaça contar segredo de Tereza a LC

Em Além da Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 21, William retoma o caminho para Tapiré. Thomaz tenta convencer Lili a ir embora com ele. William é capturado por índios na mata. Marlon consegue enganar Tereza.

Thomaz enfrenta LC e é levado para um helicóptero. Inês atende o telefonema de Priscila e finge ser outra pessoa. Vó Tita fala para Celina que sua filha foi namorada de Kléber.

Priscila e Marcelo fazem as pazes, e Inês fica furiosa. William é levado para ver o cacique da tribo e Kara'twa, outro fugitivo da Comunidade, aparece para falar com ele. Tereza convence LC a deixá-la conversar com Lili.

William pede para Kara'twa ajudá-lo a chegar em Tapiré. Lili enfrenta Tereza e ameaça contar para LC sobre seu caso com Hermes.

Perdeu o capítulo de sábado, 18? Então assista aos vídeos.

adblock ativo