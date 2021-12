Além do Horizonte: LC terá que escolher entre Lili e William

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Marcelo segue Lili até o campo de treinamento e é surpreendido pelos seguranças do local. Lili exige que Líder Jorge reveja sua decisão de não escolher William para fazer a jornada. Marcelo é deixado na estrada sem seus pertences. Álvaro fala mal de Marcelo para Thomaz. Keila leva o remédio para Kléber. Keila se irrita com a rejeição de Kléber.

Lili pensa na conversa que teve com Líder Jorge. Jéssica e Guto apoiam William. Tereza disfarça a preocupação com a ida de Lili para a Comunidade. Thomaz critica Marcelo ao vê-lo chegar de pijama em casa com Inês. Sandra e William se surpreendem com o trabalho de Osvaldo. Hermes mostra a LC o depoimento de Lili defendendo William e pede que ele decida quem eliminar.

