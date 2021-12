Além do Horizonte: LC tem um plano para conseguir a fórmula

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 12, Fátima enfrenta Kleber. Tereza seduz LC. Vó Tita se surpreende com a presença de Kleber em sua casa. Priscila se anima com o presente que recebe de Marcelo. Álvaro fica satisfeito com a pressa de Inês em querer se casar. Tereza afirma a Assis que reconquistará LC.

LC propõe um pacto a Tereza. Álvaro garante a Fernanda que será dono de tudo o que Inês tem. Heloísa repreende Priscila por não usar um método contraceptivo com Marcelo. Nilson cobra de alguns meninos para tirarem fotos com Selma e Rita.

Lili e William se escondem de dois guardas da Comunidade. Heloísa não gosta de saber que Thomaz está aberto para novos relacionamentos.LC mostra para Angelique uma passagem secreta para seu alojamento.

William e Lili contam para André e Guto que viram guardas da Comunidade.LC tem um plano para conseguir a fórmula de Marlon. Angelique vai para o alojamento de LC e Tereza ouve barulhos no alçapão.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13? Então assista aos vídeos.

