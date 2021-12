Além do Horizonte: LC se arrepende de colocar Lili na máquin

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Kleber consegue prender William, Celina, André, Oscar e Guto. Flávio se conforma com a ida de Thomaz para o hotel-fazenda com Heloísa. Angelique convence LC a colocar Lili na máquina. Marcelo se culpa pelo sofrimento de Inês. Kleber vai atrás de Nilson, e Celina se desespera. Fátima volta para Tapiré. Kleber exibe seus prisioneiros para a cidade. Fátima não consegue impedir Nilson de ir atrás de Kleber no galpão. Angelique pede para Marlon ficar no laboratório depois do horário. Fátima segue Kleber pela mata.

Walmor conta os planos de LC contra Kleber, que fica furioso. LC coloca sonífero no chá de Lili. Lili é capturada em seu alojamento. Marcelo fala com Álvaro e acaba acreditando na honestidade do rapaz. Fernanda tenta disfarçar a tristeza na frente de Thomaz. Nilson procura algo para ajudá-lo a salvar seus amigos. Kleber captura Nilson, e Fátima se coloca entre os dois para salvar o menino. Lili acorda e percebe que está na máquina da felicidade.

