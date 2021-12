Além do Horizonte: LC rouba o dinheiro da comunidade

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Tereza fica furiosa com LC. Vó Tita vê Kleber chorando por causa de Fátima. Angelique disfarça a satisfação pelo desespero de Tereza. Lili tenta se manter afastada de William. LC faz intriga de Heloísa para Flávio. Selma e Rita chegam à casa de Sandra. Celina apoia Marlon no enfrentamento a Tereza. André percebe o comportamento de Lili e conversa com William. Kleber se enfurece com todos em Tapiré. Vó Tita, Keila, João, José e Belinha visitam Fátima.

Thomaz se surpreende ao saber por Flávio que LC entrou no quarto de Heloísa. Sandra decide hospedar Selma e Rita em sua casa. Marcelo faz um escândalo por causa de Álvaro, e Inês defende o noivo. Marcelo não consegue falar com Priscila. Lili tira o pingente que ganhou de Marlon para ficar com William. Tereza tenta descobrir quem é a informante de LC na Comunidade. Lili e William decidem invadir a Comunidade e dão um ultimato em André. LC sugere uma trégua para Tereza.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

