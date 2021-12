Além do Horizonte: LC planeja acabar com Kleber

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 20, William provoca LC, e Guto consegue rastrear a localização da Comunidade. Lili e Marlon namoram. Flávio se incomoda com o entendimento entre Thomaz e Heloísa. Fernanda se entristece ao saber que Heloísa voltou a ser cliente de Thomaz.Angelique pensa em usar Lili para convencer Marlon a entregar a fórmula. Fátima aceita a proposta de Cacá, mas pede para incluir suas irmãs no comercial.

A primeira antena de celular é instalada em Tapiré. LC avisa a Kleber que pode liberar os seguranças que pediu, se ele conseguir comida para a Comunidade.Inês se recusa a comprar uma lancha para Álvaro. Hermes e Tereza desistem de atracar o barco em Tapiré ao verem a antena de celular instalada. Celina fica com ciúmes de Lili, e William a tranquiliza. LC obriga Angelique a se desculpar com Lili.

André e Oscar afirmam que eles precisam entrar na Comunidade sem serem percebidos. Kleber entrega o carregamento de comida na Comunidade e escolhe os seguranças para retomar o controle de Tapiré. LC planeja acabar com Kleber.

