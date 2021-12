Além do Horizonte: LC pede para Lili falar com Thomaz

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 16, Hermes autoriza a ida de Thomaz à Comunidade. Heloísa explica seu plano a Flávio. Tereza convida Lili para jantar com ela e LC. Inês avisa a Álvaro onde Marcelo estará com Priscila, e o rapaz finge flagrar os dois. Tereza e Lili simulam um bom relacionamento para LC. William é alocado para trabalhar na lavanderia. LC fala para Lili que Thomaz chegará à Comunidade para falar com ela. William percebe Vinícius o seguindo. Heloísa e Flávio contam seu plano para Celina.

Álvaro pensa em tirar vantagem da traição de Marcelo. Thomaz tem um plano para garantir sua segurança após o encontro com Lili. Heloísa consegue ganhar a confiança de Keila. Vinícius descobre que William marcou um encontro com Lili. LC pede para Tereza mudar a ocupação da filha. Vinícius ouve William falar para Lili que quer deixar a Comunidade. Heloísa pensa em colocar sonífero na comida de Keila e Kléber.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 15? Então assista aos vídeos.

