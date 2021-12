Além do Horizonte: LC liberta Marlon e Celina

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 13, LC consegue enganar Tereza para ficar com Angelique. Álvaro entrega os documentos do casamento para Inês assinar. Angelique não acredita que LC conseguirá tirar a fórmula de Marlon. Tereza aceita fingir que foi expulsa da Comunidade.

Fátima decide continuar sua investigação. Kleber manda Edu levar um recado para a filha. LC liberta Marlon e Celina. Lili, William, André e Guto chegam aos limites da Comunidade. Lili se entristece

ao perceber que está sem o pingente que ganhou de Marlon. Inês avisa a Marcelo que cancelou seu casamento. Fernanda ironiza Álvaro. Marcelo conta para Thomaz que Inês não vai mais se casar. Priscila suspeita de estar grávida.

Fernanda se insinua para Thomaz. Celina fala para Marlon que não confia em LC. Fátima volta a trabalhar para Kleber, no armazém. Cacá procura Rita. Fernanda ouve Thomaz dizer que não se interessa por meninas mais novas.

Celina sugere que Marlon peça a LC para ir atrás de Lili. Marlon conta que escondeu a parte final da fórmula com Lili. Priscila faz um teste de gravidez. André, Guto, Lili e William veem Marlon e Celina saindo da Comunidade, seguidos por dois seguranças.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

adblock ativo