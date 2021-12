Além do Horizonte: LC encontra William e Celina no Rio

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 29, Matias luta com Kléber. Thomaz decide contar o que sabe sobre LC para André. Marcelo não consegue se defender de Inês. Vó Tita ajuda Matias a fugir de Tapiré. Angelique avisa a LC que colocará Vitória na máquina da felicidade.

André comunica a William a prisão de Tereza. Marcelo se desespera com a história que Rose conta para Priscila. Heloísa vê LC no restaurante, mas não o reconhece. Vitória se despede de Lili e Marlon.

LC passeia com Mr. Green, um investidor americano, pela cidade. Hermes acerta com Henrique sua fuga da cadeia. Vitória percebe que foi enganada e não consegue avisar a Marlon e Lili. LC vê William no Rio de Janeiro.

Perdeu o capítulo de terça, 28? Então assista aos vídeos.

adblock ativo