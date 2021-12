Além do Horizonte: LC e Tereza revelam chantagem de Thomaz

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, LC fica furioso com Thomaz. Tereza desconfia da ironia de Lili. Tereza deixa LC sozinho e vai dormir com Hermes. Priscila conta para Marcelo sobre a visita que recebeu de Inês. Hermes e Tereza planejam acabar com LC assim que conseguirem o dinheiro dos investidores. André encontra Heloísa e Flávio e os alerta sobre Kléber. Tereza coloca William, Lili e Paulinha em alojamentos diferentes.

Inês convence Álvaro a ser seu aliado. Marlon tenta se entender com Lili. Tereza manda Vinícius vigiar William. Marlon fica intrigado de não poder entrar em uma parte do laboratório. Álvaro se faz de vítima para Marcelo, que decide dividir sua comissão com ele. Heloísa pensa em como ela e Flávio conseguirão descobrir algo sobre Lili e Rafa. LC e Tereza confidenciam para Hermes a chantagem de Thomaz.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 14? Então assista aos vídeos.

