Além do Horizonte: LC diz a Lili que William morreu

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 24, Marlon vê Hermes e Tereza saírem com Lili e se desespera. Celina e Nilson tentam esconder William de Selma, Rita e Romildo. Marlon fala para LC que Lili foi encontrar Tereza.

LC manda Angelique passar a noite ao lado de Lili, e orienta Líder Jorge a levar os dossiês de Tereza e Hermes para a Polícia Federal.

Kléber mente para LC sobre o destino de William. Lili consegue se livrar da máquina da felicidade. Keila fala para Kléber que viu Celina comprar roupas masculinas no armazém. LC diz a Lili que William morreu. Kléber vê William na casa de Celina.

Perdeu o capítulo de quinta, 23? Então assista aos vídeos.

