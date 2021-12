Além do Horizonte: LC descobre que fórmula é falsa

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 3, Angelique leva a fórmula para ser analisada. Heloísa termina seu namoro com Flávio. Marlon conta para Lili como deu continuidade ao plano contra os membros da cúpula. Nilson e Cacá selecionam as pessoas que irão depor no vídeo de Selma e Rita. Breno descobre que a fórmula é falsa. Priscila joga em Marcelo o banho preparado pelo guru da fertilidade.

Lili consegue enganar LC e Tereza, mas se preocupa com a segurança de William. LC culpa Angelique por ter perdido a fórmula. André, Celina e Guto chegam a Tapiré. Tereza e Messias colhem as impressões digitais dos membros da Comunidade. Vó Tita se emociona em seu depoimento sobre Rita e Selma. Celina vê Matias. LC encontra as impressões de Assis no maçarico.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 2? Então assista aos vídeos.

