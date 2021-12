Além do Horizonte: Kleber visita Fátima

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 11, André decide ir com William e Lili salvar Marlon e Celina. Angelique e Assis convencem Tereza a aceitar a ajuda de LC. Heloísa fica aliviada com a partida do ex-marido. Priscila aparece de surpresa no escritório de Marcelo. Selma pede para Jéssica tatuá-la.

Inês diz a Álvaro que convidará Thomaz para ser seu padrinho de casamento. William, Lili, André e Guto se despedem de Carlos. Fátima volta para casa. Vó Tita comenta com Keila que viu Kleber chorando no hospital. LC e Líder Jorge chegam à Comunidade. Celina e Marlon se preocupam com a ausência de Tereza.

Angelique não gosta do jeito com que Tereza fala com LC. Lili diz a André e William que sabe como eles podem entrar na Comunidade. Fernanda pensa em se declarar para Thomaz. William beija Lili. Lili e William prometem se afastar um do outro. Priscila se encontra com Heloísa. Fernanda não consegue sair com Thomaz e Marcelo.

Kleber é rude com Keila por ela defender Fátima. Assis se preocupa com LC e procura Tereza. Kleber visita Fátima. William diz a Lili que pedirá um tempo para Celina. Tereza se insinua para LC. Fátima se assusta com Kleber.

